Per il momento non si pensa alla Coppa

Cosa si porta dietro della buona gara contro il Trento?

“Il risultato ci rinforza nell’autostima, ma io valuto soprattutto la qualità della prestazione e l’atteggiamento mostrato domenica. Non dobbiamo farci distrarre dal grande evento di martedì. Capisco che i tifosi e tutto l’ambiente sentano molto l’appuntamento con la Juve ma per noi la testa deve essere per domani.”

Cosa avete programmato per la concentrazione di impegni?

“In realtà non sono tre partite in una settimana, visto che tra l’una e l’altra i giorni sono 4. Il nostro obiettivo è soprattutto la continuità. La Pergolettese è in salute ed è una squadra propositiva che fa gioco, direi anzi quasi spavalda. Noi non potremo contare sugli squalificati Jimenez e Ronaldo e sui soliti infortunati. Sandon sta recuperando bene: non si è allenato in settimana ma è rientrato nel gruppo e ha ripreso l’attività. Ierardi sta bene e il suo recupero è perfettamente nei tempi previsti. Mario avrà una nuova risonanza la prossima settimana e poi valuteremo il suo stato.

La notizia buona è stata la difesa imbattuta...

“In effetti ho lavorato molto su questa fase. Gli errori individuali in una partita sono praticamente ineliminabili, ma bisogna essere bravi a metterci una pezza. Faccio un esempio: contro il Trento, in occasione dell’errore di un difensore, ho visto 4 suoi compagni rientrare in area per coprirlo. E’ questo lo spirito che voglio. Voglio anche rivedere la capacità di restare concentrati sia nella fase di non possesso palla che in quella di ripartenza. Sarà una bella sfida.”

Per martedì si prevede un pubblico record che potrebbe toccare anche le 10.000 unità...

“Altra prova di forza della nostra gente. Ma io insisto coi ragazzi perché capiscano bene che si deve procedere per gradi. Pensiamo intanto a domani, il resto verrà poi…”