E adesso comincia l'avventura

Mister Vecchi è già partito con la squadra per il Tavoliere, ma non ha voluto far mancare in conferenza stampa il commento prima della spedizione in terra pugliese per il turno di play off in programma domani (orario 20.30) agli ordini del signor Matteo Centi di Terni allo stadio Iacovone di Taranto. L’allenatore berico ha ricordato che senza i 4 punti di penalizzazione i rossoblu avrebbero terminato la loro regular season al secondo posto con l’Avellino. Ne ha inoltre lodato la compattezza difensiva, mettendo in guardia i suoi dall’arma migliore degli uomini di Capuano e cioè l’entusiasmo e il supporto di pubblico.

Quanto al Vicenza, il tecnico ha comunicato di aver a disposizione l’intera rosa, a parte l’ancora indisponibile Proia. Faustino Rossi è della partita, anche se le sue condizioni non sono ancora al 100%. Purtroppo non ci sarà posto per un gran pubblico di fede biancorossa, visto che l’impianto di casa per ragioni tecniche ha messo a disposizione solo 100 biglietti per gli ospiti. Non è un gran male, però, perché visti i tempi ristrettissimi di organizzazione per una trasferta di quasi 900 chilometri.

“Anche se si tratta di spareggi, noi non cambieremo il nostro modo di giocare – ha dichiarato – perché abbiamo una nostra filosofia di gioco che prevede di cercare sempre la vittoria.” Un successo per parte o anche due pareggi, decreterebbero il passaggio del turno per Golemic e compagni. La convinzione di Vecchi (e anche della maggioranza dei commentatori) che il Lane sia qualitativamente superiore al Taranto sul piano pratico conta però poco. I play off sono una brutta bestia, nella quale non sempre vince il più forte ed attrezzato. Sono partite da prendere grandemente con le molle, giocandole con giudizio ma anche col coltello tra i denti, in modo che il risultato dell’andata non condizioni quello del ritorno. E’ anche una partita di ex. Tra i ranghi degli avversari militano infatti due giocatori che ad inizio stagione stavano alla corte dei Rosso: Ivan Zonta e Federico Valietti.

La partita, com’è noto, sarà assistita dal Var, affidato nel caso all’arbitro Nasca. Diretta di televisiva sia su Sky canale 251 e Noe Tv, sia gratuitamente su Tva Vicenza.