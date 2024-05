Vecchi: non abbiamo fatto ancora niente

In questi giorni si fa fatica a strappare un sorriso a Stefano Vecchi e non perché non sia felice del momento del suo Lane, ma perché sa bene che perdere la concentrazione proprio adesso sarebbe un regalo inaspettato per il Padova.

“In questo momento dobbiamo fare gli equilibristi – ha detto nella conferenza stampa della vigilia – perché siamo in bilico tra l’entusiasmo che sentiamo attorno dopo la vittoria di mercoledì e la necessità di tenere i piedi per terra pensando che abbiamo fatto solo un primo passo nella prospettiva di poter vincere i play off. Dovremo fare un’altra gara importante ma nella consapevolezza che ci sarà grande equilibrio.” In effetti, diciamo noi, il 2-0 del Menti ha lasciato il segno nel morale dei biancoscudati, che temevano il Lane ma non pensavano certo che il divario in campo fosse così netto. L’hanno visto tutti, salvo chi non ha voluto vedere, come il collega di Tuttosport (tanto per non fare nomi) che ha chiosato attorno ad un Padova sfortunato. Sfortunato per cosa? Per il palo colto da Cretella? E tutto il resto della gara, stradominata dai padroni di casa, conta nulla?

Ma torniamo al mister berico: “Quando sono arrivato l’obiettivo era quello di far crescere i calciatori nel loro modo di stare in campo. Il percorso l’abbiamo fatto ma in questo momento nel quale si gioca ogni tre giorni non c’è tempo di fare troppa tattica e bisogna insistere a lavorare sulla testa. Teniamo conto che la nostra è una squadra giovane, a parte tre o quattro senatori, ciò vuol dire che ci sono ancora margini di ulteriore miglioramento.” Una delle cose che più ha stupito ultimamente, infatti, è il contributo pesante dato dai giovani ed è facile andare ai nomi di Tronchin, di Talarico, di Sandon e di Delle Monache, senza trascurare quelli che hanno potuto giocare meno, come Lattanzio, Fantoni e gli altri Primavera.

Aggiungiamoci il capolavoro del tecnico ex Feralpi che riguarda Ronaldo, criticatissimo oggetto misterioso ad inizio stagione trasformato nel girone di ritorno nell’arma in più. Il pubblico patavino al Menti ha provato ad innervosirlo con cori offensivi e provocazioni, ma il brasiliano ha dimostrato di essere stato ricostruito anche sul piano caratteriale, non cadendo nelle imboscate che quasi certamente si ripeteranno domani all’Euganeo. “Non ci culliamo sugli allori ma abbiamo la consapevolezza di essere già andati a casa loro durante il campionato, facendo una bella figura e di aver dimostrato nel ritorno contro il Taranto di essere in grado di gestire lo stress quando gli avversari sono all’ultima spiaggia. Domani affronteremo una squadra forte che giocherà col dente avvelenato. Dovrò fare delle valutazioni su qualche mio giocatore che ha tirato la carretta, ma so di avere 15/16 elementi che posso far ruotare. Un’idea sulla formazione naturalmente ce l’ho ma voglio tenermi le mani libere fino a stasera.”

A parte il lungodegente Rolfini e Michele Cavion, per il quale la stagione è purtroppo è finito, per il resto ho la rosa al gran completo. Ascolterò anche il parere dei miei ragazzi, per capire bene chi ha recuperato al 100% e chi invece ha bisogno di un po’ di risposo in più.”