LR Vicenza, play off: cinque biancorossi in diffida, ma torna Rolfini

Serie C

Serie C

La norma dei playoff della Lega Pro è molto più stringente del campionato in materia di diffida: nella reagular season ci vogliono 5 cartellini gialli per arrivare alla giornata di squalifica. Mentre nelle fasi di playoff (e playout) basta accumulare due gialli per essere fermati una giornata, quella successiva.



Ebbene sono due i biancorossi ammoniti con un cartellino giallo nella partita di andata contro il Cesena (al Menti sabato 27 maggio), ovvero. Nel turno precedente erano stato ammoniti. Tutti e cinque sono ora diffidati: significa che al prossimo giallo saltano la partita che segue!Intanto dovrebbe rientrare in gioco mercoledì 31 maggio a Cesenaescluso dalla partita al Menti per essere stato espulso per un fallo di reazione nel turno precedente. Il Cobra biancorosso di giornate di squalifica ne ha scontate due.