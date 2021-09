LR Vicenza-Pisa: i biancorossi convocati da Di Carlo

Ecco i convocati disponibili per la partita di domani sabato 18 settembre 2021 con inizio alle 16,15 allo stadio Romeo Menti tra LR Vicenza e la capolista Pisa.

PORTIERI: Confente, Grandi e Pizzignacco.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, Calderoni, Cappelletti, Di pardo, Ierardi, Padella, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Cester, Crecco, Dalmonte, Pontisso, Proia, Ranocchia, Rigoni, Tagourdeau, Zonta.

ATTACCANTI: Diaw, Giacomelli, Lanzafame, Longo, Mancini, Meggiorini.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Se Mimmo Di Carlo adotterà ancora il 4-3-3 questa la probabile formazione che scenderà in campo all'inizio del match: Pizzignacco in porta, in difesa Ierardi, Brosco, Padella e Calderoni. Al centrocampo Proia, Taugourdeau e Ranocchia. In attacco Dalmonte, Meggiorni e Mancini. Giacomelli molto probabilmente sarà inserito a gara iniziata.

LA TERNA ARBITRALE

L'arbitro designato è Davide Massa della sezione di Imperia. Il direttore di gara ligure ha diretto tre volte i biancorossi in carriera. Non ci sono precedenti, invece, tra Massa e il Pisa.

Collaboratori dell'arbitro sono Vecchi e Lombardo, quarto uomo Caldera. Al Var Serra con assistenza di Raspollini.