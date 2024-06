LR Vicenza: piace Spagnoli, ma tante squadre sono su di lui

Serie C

Serie C Girone A

Alberto Spagnoli piace molto al Vicenza, ma tante squadre sono interessate alla punta. La mancata iscrizione alla Serie C dell'Ancona libera tutti i giocatori e tra i più ambiti c'è appunto l'attaccante, autore di 15 gol nell'ultima stagione. Spagnoli piace a Padova e Catania, ma anche estimatori in B a Cittadella, Cesena e Mantova. Negli ultimi giorni si è inserito appunto anche il Vicenza alla ricerca di attaccanti per sostituire gli infortunati Rolfini e Ferrari.

La proposta della società biancorossa è tenuta in grande considerazione dall'attaccante friulano e al momento pare abbia buone possibilità di essere accettata.