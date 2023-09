Serve maggiore cattiveria in area

Domani si inizia alle ore 16.15 agli ordini del signor Di Cicco della sezione di Lanciano (sperando in una direzione arbitrale di buon livello)

“La partita di Verona è stata importante perché mi ha dato modo di verificare come la squadra ha reagito dopo essere andata sotto. C’è stata una bella reazione non siamo sbracati come avrebbe potuto succedere. C’è solo un po’ di amaro in bocca perché la gara non abbiamo voluto vincerla. Mi spiego meglio: non è una critica ai miei giocatori, che volevano fortemente i tre punti, tuttavia in certi momenti decisivi del match ci è mancata la scintilla per fare il salto di qualità. Sto parlando di concentrazione e attenzione".

"Se si vuole stare in alto non bisogna dare scampo all’avversario: abbiamo avuto alcune occasioni importanti ma non siamo stati abbastanza cinici. Volevamo fare nostra l’intera posta ma siamo mancati in precisione, cattiveria e tempismo nell’ultimo passaggio. Io l’incontro non ho mai temuto di perderlo, neanche dopo il gol della Virtus, ma dobbiamo fare ancora un salto di qualità. Quanto all’avversario di domani, mi tocca ripetere sempre le stesse cose. Non esistono squadre facili".

"La Pergolettese sa partire bene da dietro e far male all’avversario. Ho visto come hanno battuto la Triestina: con merito e anche dopo essere stata raggiunta ha meritato il successo, che poteva anche essere di più larga misura. Io ho tutto l’organico a disposizione e potrei anche stavolta fare dei cambiamenti. Oggi abbiamo fatto il primo vero allenamento e domani mi riservo di parlare uno ad uno con i giocatori. In questa fase ho bisogno di vedere tutti in campo in una partita vera, perché solo con i punti in palio posso constatare il loro stato. Mi rendo conto che la manovra non è ancora al 100% ma non potrebbe essere diversamente. Il mese di ottobre sarà fondamentale in questo senso. Potrebbe essere che quest’anno cambiasse il rapporto tra i gol segnati dagli attaccanti e quelli realizzati dai centrocampisti: abbiamo giocatori in mezzo che possono contribuire molto allo score finale, a patto che prendano consapevolezza dei loro mezzi realizzativi. Spesso in area siamo troppo leziosi, troppo alla ricerca dell’ultimo passaggio".

Per il momento pensiamo a portare a casa punti e a prendere pochi gol, puntando sul fatto che il pubblico ci sostiene alla grande, anche se non è calcio champagne, premiando la lotta e il sacrificio. Sappiamo tutti qual è l’obiettivo finale”