LR Vicenza: per mister Brocchi i biancorossi si sono spenti sul palo di Ranocchia

“Purtroppo dal palo preso con Ranocchia la partita è cambiata dal punto di vista dell’energia, del saper tenere alto il livello che è la più grande difficoltà che ha la mia squadra in questo momento. E come se dopo il palo di Ranocchia si fosse spenta la luce, sono quei segnali che in questo momento ci stanno facendo male, ai quali dobbiamo saper per forza reagire e continuare». Lo ha affermato l'allenatore del LR Vicenza Cristian Brocchi nella conferenza stampa post partita a Terni.

«Il Vicenza non può assolutamente permettersi di fare quello che ha fatto oggi ha aggiunto tra i tanti argomenti toccati Brocchi -. Non è il calcio, puoi prendere goal ma devi alzare la testa, devi lottare, devi combattere, devi tirare fuori anche quello che non hai e allora poi dopo le partite si possono raddrizzare, le puoi pareggiare, le puoi vincere. Però questo è l’aspetto più importante che ci deve essere in questo momento».

La prima cosa da fare per Brocchi: «Saper metabolizzare questa sconfitta, cancellarla ma anche di ricordarsi che è successa».

Da segnalare che in conferenza stampa post partita il Mister si è espresso contro un eventuale ritiro "punitivo".