LR Vicenza pareggia col Cittadella con due rigori (3-3)

Inizia bene il match per il LR Vicenza in casa con il Cittadella: un derby veneto molto sentito. In campo subito 4 dei 6 neo acquisti e nella ripresa entrano anche gli altri due.

PRIMO TEMPO: VICENZA-CITTADELLA, 2-2

Il centravanti puro Teodorczyk fa sentire subito la sua presenza portando la squadra di Cristian Brocchi ad essere molto offensiva e vicina al gol già al 7' quando Proia colpisce la traversa.

Si ripete di testa il polacco che va vicino al gol: glielo nega il portiere Kastrati che para sulla linea.

E' Proia che arriva al 10' con la rete dell'ex del 1-0: punizione da trequarti battuta di Da Cruz, sponda di De Maio e di testa Federico Proia gonfia la rete.

Inversione di fronte al 15' col pareggio del Cittadella che arriva per una clamorosa dormita della difesa del Vicenza sulla prima azione offensiva degli ospiti: Frare segna di testa saltando da solo su calcio d'angolo di Benedetti.

Sei minuti dopo il Cittadella complica la vita ai biancorossi segnando il raddoppio su un'altra clamorosa defaiance del reparto difensivo vicentino: Branca libero dagli undici mtri calcia verso l'angolino e Okwonkwo devia in rete. E' il 1-2.

I biancorossi reagiscono e si susseguono delle belle azioni offensive con protagonisti Lukaku, Diaw, Da Cruz (che impegna Kastrati con un tiro da fuori al 36').

Anche il Citta non è da meno con Branca manca la rete e con Baldini va vicino al gol al 35'.

Al 38' occasione per D'Urso che manda sul fondo e grazia Grandi; al 39' occasionissima che finisce sopra la traversa per Okwonkwo.

Il Vicenza spinge e Teodorczyk viene atterrato in area dallo stesso Branca: è rigore che il polacco batte ma Kastrati para. Il VAR decide che vi è una irregolarità e quindi il rigoreviene ripetuto. Batte Da Cruz e segna: al 45' il Vicenza pareggia, 2-2.

SECONDO TEMPO: VICENZA-CITTADELLA, 1-1

Nella ripresa il Vicenza attacca verso Nord e subito Ranocchia calcia dalla distanza ma il suo pallone sorvola la traversa. Dopo due minuti anche Teodorczyk è pericoloso e Kastrati salva sul polacco il risultato per la terza volta.

Poi al 9' Baldini calcia centrale e Grandi para facile. ma al 11' Branca segna con un tiro di sinistro dal limite dell'area dopo che Pontisso ha perso il pallone a centrocampo. E' il 2-3 che preoccupa la panchina biancorossa.

Al 15' i cambi più importanti per mister Brocchi: entrano Giacomelli, Boli e Bikel ed escono Teodorczyk ammaccato, Pontisso e Proia.

Poi occasioni sia per il Citta (Baldini e D'Urso) sia per il Vicenza (Giacomelli).

Al 30' della ripresa Brocchi sostituisce Lukaku (buona la sua prestazione: ha recuperato diversi palloni) per Crecco, e due minuti dopo fa entrare Meggiorini per Da Cruz.

Il Citta gioca in modo maggiormente falloso e rimedia alcuni cartellini gialli. Kastrati in area atterra Diaw ed è rigore.

Sul dischetto Maggiorni che non sbaglia: è pareggio sul 3-3.

Tensione in campo tra le panchine per il rigore: Giacomelli provoca la panchina granata e si becca un cartellino giallo. Capitan Branca risponde e l'arbitro per lui estrae il secondo cartellino: espulso. Cittadella resta in 10.

Il Vicenza spinge e costringe il Citta a difendere nel recupero. Al 47' della ripresa seconda ammonizione anche al neoentrato Tounkara per un fallo pericolosi su Crecco (colpito con un piede sulla testa) che viene mdicato bordo campo. L'attaccante granata è espulso dall'arbitro: Cittadella in 9.

Ma ai biancorossi non resta abbastanza tempo per recuperare e costruire gioco per tentare di andare in vantaggio.



TABELLINO - LR VICENZA-CITTADELLA, 3-3 (2-2)

L.R. VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, De Maio, Lukaku (75′ Crecco); Proia (60′ Boli), Pontisso (60′ Bikel), Ranocchia; Da Cruz (77′ Meggiorini); Teodorczyk (60′ Giacomelli), Diaw.

In panchina: Pizzignacco, Zonta, Padella, Brosco, Di Pardo, Cappelletti, Mancini. Allenatore: Cristian Brocchi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Frare, Ciriello, Benedetti (90′ Donnarumma); Vita, Danzi, Branca; D’Urso (71′ Antonucci); Baldini (90′ Mazzocco), Okwonkwo (78′ Tounkara).

In panchina: Maniero, Perticone, Cuppone, Beretta, Tavernelli, Smajlaj, Mastrantonio, Antonucci, Cassandro. Allenatore: Edoardo Gorini.

ARBITRO: Valerio Marini di Roma 1

RETI: 11′ Proia (V), 15′ Frare (C), 21′ Okwonkwo (C), 45’ rig. Da Cruz (V), 57′ Branca (C), 83′ rig. Meggiorini (V)

NOTE: giornata fredda e asciutta, temperatura sui 3° C.

Spettatori sugli spalti: 4038.

Ammoniti: Branca, Mattioli, Benedetti, Tounkara, Giacomelli.

Espulsi: Branca, Tounkara.

Angoli: 8-4. Recupero: 1′, 5′.