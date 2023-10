LR Vicenza-Padova: traffico in tilt nel giorno del derby

Serie C

LR Vicenza

Nella giornata del derby veneto tra LR Vicenza e Padova la città si è ritrovata quasi bloccata per effetto dei tanti tifosi che hanno raggiunto lo stadio Menti. Nell'impianto vicentino erano presenti oltre 10mila spettatori e questo ha paralizzato buona parte della città. Molti messaggi di protesta sono apparsi anche sulle pagine social. Gli automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico e fermi nelle lunghe code anche per trenta minuti. Molte persone hanno rivolto messaggi contro il sindaco Possamai, mentre altri lo hanno difeso, ricordando che questi episodi ci sono sempre stati, proprio perchè lo stadio è posizionato in pieno centro.

Questi problemi di traffico che ha intasato la città si sono visti anche all'uscita dei tifosi dallo stadio, con l'aggiunta dell'agguato avvenuto ai danni dei sostenitori del Padova da parte di alcuni teppisti, che nulla hanno a che vedere con lo sport ed il calcio. La città è tornata alla normalità solo verso le 19.00.