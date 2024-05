LR Vicenza-Padova: svelata la data del recupero

La Lega Pro, all’esito del vertice tenutosi quest’oggi in Prefettura e delle consequenziali determinazioni che l’Autorità Prefettizia, per le vie brevi, ha rappresentato di aver assunto, in attesa di ricevere la formale comunicazione prefettizia circa il divieto di disputa della gara in oggetto in conseguenza della situazione emergenziale di pericolo conseguente le copiose precipitazioni che nelle ultime ore hanno attinto il Comune di Vicenza, precipitazioni che hanno comportato il pericolo di esondazione dei corsi d’acqua presenti in loco, dispone che la gara L.R. Vicenza–Padova, valida per i Play Off del Campionato Serie C NOW 2023-2024, in programma martedì 21 maggio 2024 alle ore 20.30 presso lo Stadio “Romeo Menti” di Vicenza, venga posticipata a mercoledì 22 maggio 2024, con inizio alle ore 20.30.

Ovviamente resterà da capire se domani le previsioni meteo saranno migliori, per il momento pare proprio di no.

Tutti i tagliandi acquistati saranno validi per la gara di domani. Qualora si volesse cedere il proprio tagliando ad un’altra persona, per tutti i biglietti a pagamento è possibile eseguire la procedura di cambio utilizzatore.

Nel caso in cui, invece, il biglietto sia stato caricato sulla tessera del tifoso occorrerà cliccare sulla procedura di cambio supporto.

Eventuali decisioni sulla possibilità di richiedere il rimborso dei tagliandi verranno comunicate successivamente, in base alle comunicazioni ricevute dalla Lega Pro, organizzatore dell’evento.