LR Vicenza-Padova: la squadra di Diana si fa rimontare sul finale. Al Menti termina 1-1

Al Menti finisce 1-1 tra LR Vicenza e Padova con le reti di Sandon e Radrezza. Una gara che la squadra di Diana disputa con lo spirito giusto rispetto ai match precedenti senza riuscire, pèrò, a portare a casa bottino pieno. Un pareggio che serve a poco, ma un match che vede la formazione biancorossa giocare un buon calcio, con la giusta determinazione ed intensità. L'errore sul finale di Confente, molto preciso e perfetto in precedenza, non consente alla squadra vicentina di portare a casa tre punti preziosi per rientrare in corsa e per tornare al successo dopo tre sconfitte ed un pareggio.

In cronaca. Dopo tre minuti primo squillo della gara: corner battuto da Ronaldo per il Vicenza e colpo di testa di Golemic centrale, para Donnarumma. Al 10' doppia occasione per il Padova, ma Confente si oppone bene ai colpi di testa di Varas e Delli Carri. Al 22' ancora l'estremo difensore del Vicenza si oppone bene alla conclusione di Fusi solo in area. Sette minuti dopo la squadra di Diana trova il gol: cross preciso di Della Morte e colpo di testa vincente di Sandon che batte Donnarumma. Al 31' Varas stacca di testa, ma Confente ancora una volta si oppone bene. Al 38' nel Padova fuori Belli per infortunio e dentro Granata. Sul finale ammonito per perdita di tempo Laezza. Termina la prima frazione di gara con il Vicenza avanti 1-0.

Inizia la ripresa e dopo tre minuti grande occasione per la squadra di Diana: Proia lancia Costa che mette il traversone in area, ma sia Pellegrini che Laezza in spaccata non riescono a mettere la palla in porta. Sul continuo dell'azione tiro di Ronaldo deviato in angolo. Al 10' Confente è bravo sulla conclusione di Capelli. Passano i minuti e non si vedono azioni gol, ma intanto arriva il dato degli spettatori: 10.617 i tifosi presenti al Menti (di cui 1.200 ospiti). Al 32' Costa calcia dal limite e la palla termina alta di poco, complice una deviazione di un difensore del Padova. Quattro minuti dopo rigore per la squadra di Torrente: uscita sbagliata in presa alta di Confente, al primo errore della gara, che frana su Varas. Sul dischetto va Radrezza che con un cucchiaio beffardo mette dentro il gol del pari. Al 45' conclusione di Ferrari dal limite a palla fuori di pochissimo. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara sul punteggio di 1-1. Il Vicenza sul finale ha provato a vincere la gara, ma alla fine è solo pari. Un risultato amaro per la squadra di Diana che è rimasta in vantaggio fino quasi alla fine del match. Due punti in cinque gare per la compagine vicentina che per ora saluta anche la possibilità di recuperare punti preziosi per il vertice della classifica

IL TABELLINO

LR Vicenza-Padova 1-1

LR VICENZA (3-5-2): Confente; Laezza, Golemic, Sandon; Valietti (42' st De Col), Cavion (30' st Tronchin), Ronaldo (42' st Greco), Proia, Costa; Della Morte (23' st Rolfini), Pellegrini (30' st Ferrari). Allenatore: Diana



PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli (38' pt Granata); Capelli (35' st Montrone), Fusi (35' st Cretella), Radrezza, Varas, Villa (21' st Favale); De Marchi (21' st Kirwan), Bortolussi. Allenatore: Torrente



ARBITRO: Mario Perri di Roma (assistenti Giuggioli, Pressato; quarto ufficiale Crezzini)

RETI: 29' pt Sandon (V); 38' st Radrezza (P) rig.

NOTE: ammoniti Laezza (V), Valietti (V), Crescenzi (P), Golemic (V), Fusi (P), Cavion (V). Spettatori 10.617.