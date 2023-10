LR Vicenza-Padova: le probabili formazioni

Il mister del Vicenza, per la gara contro il Padova, dovrà fare a meno De Maio, oltre a Pasini e Cataldi, assenti di lungo corso. Il tecnico biancorosso potrebbe mettere in panchina anche Rossi, che non è al meglio della condizione. In attacco Pellegrini dovrebbe essere il favorito per fare coppia con Ferrari.

Nel Padova mister Torrente recupera Perrotta e Cretella, che però dovrebbero partire dalla panchina e Liguori, non ancora al meglio. In attacco dunque la coppia dovrebbere essere formata da Bortolussi e De Marchi.

Calcio d'inizo della gara alle ore 14.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L.R. Vicenza (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Ronaldo, Proia, Costa; Pellegrini, Ferrari. All. Diana

Padova (3-5-2): Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Dezi, Radrezza, Varas, Favale; Bortolussi, De Marchi. All. Torrente

Arbitro: Mario Perri di Roma 1

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Matteo Pressato di Latina. Quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena.