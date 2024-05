LR Vicenza-Padova: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 23 Maggio 2024 ha inflitto alla società Padova una multa di diecimila euro e l'obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato Tribuna Est privo di spettatori. Il tutto perchè i tifosi biancoscudati hanno introdotto nell'impianto sportivo del Menti ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala).

Si precisa che la gara da disputare con il settore Tribuna Est priva di spettatori inflitta alla società Padova, dovrà essere scontata in occasione della seconda gara casalinga, successiva alla pubblicazione del comunicato e quindi non nella sfida con il Vicenza, in programma sabato 25 maggio.

Per quanto riguarda i calciatori, invece, non ci sono squalifiche, mentre risultano ammoniti e quindi diffidati Gallo, terzo portiere del L.R. Vicenza, Crisetig e Fusi, del Padova.