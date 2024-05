C'è ovviamente grande attesa per la sfida in programma domani sera, martedì 21 maggio, tra Vicenza e Padova. Sono già stati venduti in prelazione oltre 6.500 biglietti. Il settore ospite, che ha una capienza di 1200 spettatori, è già tutto esaurito. Oggi alle 16 ha preso il via la vendita libera e probabilmente molto presto lo stadio Menti sarà tutto esaurito, come già successo nella sfida con Taranto.