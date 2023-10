LR Vicenza-Padova: il tecnico Torrente in conferenza stampa ha parlato anche della squadra di Diana

Prima della gara tra LR Vicenza e Padova, in conferenza stampa ha parlato mister Vincenzo Torrente. I biancoscudati al momento sono terzi in classifica a sole quattro lunghezze di distacco dalla capolista Mantova.

Le parole del tecnico del Padova: “Abbiamo recuperato Cretella e Perrotta. Palombi non sarà della partita, mentre per Russini ci vorrà ancora un po’ di tempo. Per quanto riguarda il modulo continueremo con il nostro stesso sistema di gioco, ovvero il 3-5-2. A partita in corso però potrebbero esserci delle variazioni, se vedrò qualcosa che non mi piace. Che Vicenza mi aspetto? Vorranno sicuramente reagire per uscire dal momento negativo, noi andremo lì per giocare con coraggio e personalità, mettendoci tanto cuore. Il derby è una partita speciale, vogliamo regalare ai nostri tifosi una bella gioia, la loro vicinanza per noi è fondamentale. Faremo di tutto per vincere. Nessuna delle due squadre parte favorita, è un derby e quindi si azzera tutto. Certo non mi aspettavo il Vicenza a -7 da noi a inizio campionato. Questa è una partita che appiana ogni differenza.

Ferrari? È un attaccante molto forte e potrebbe giocare tranquillamente anche in serie B, così come anche lo stesso Pellegrini che ho allenato. Abbiamo rispetto del Vicenza ma vogliamo andare lì a giocarcela, senza nessun timore. Dubbi di formazione? Si, ma non vi dico nulla. Tutto dipende anche dalla presenza o meno di Liguori; partirà comunque dalla panchina. Vogliamo rimanere imbattuti".