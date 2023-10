LR Vicenza-Padova: i convocati tra gli ospiti

Il Padova cercherà in tutti i modi di portare via i tre punti dal campo del Menti per non perdere contatto con la capolista Mantova, vittoriosa per 0-2 sul terreno della Virtus Verona.

Ecco la lista dei convocati da Mister Vincenzo Torrente per LR Vicenza-Padova, 11° Turno Serie C Girone A in programma domenica 29 ottobre ore 14:00:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Mangiaracina, 99 Zanellati

DIFENSORI: 4 Belli, 25 Calabrese, 13 Crescenzi, 2 Delli Carri, 30 Favale, 23 Granata, 26 Kirwan, 3 Perrotta, 14 Villa

CENTROCAMPISTI: 15 Bianchi, 17 Capelli, 58 Cretella, 11 Dezi, 8 Fusi, 10 Radrezza, 7 Varas

ATTACCANTI: 27 Beccaro, 20 Bortolussi, 9 De Marchi, 21 Liguori, 18 Montrone

Il Vicenza ha convocato, invece, 24 calciatori.