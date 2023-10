LR Vicenza-Padova: i convocati di mister Diana

Serie C

Squadra in casa LR Vicenza

Il Vicenza vuole tornare al successo e cercherà di farlo in una gara complicata contro il Padova, match in programma domenica 29 ottobre alle ore 14.00. Tra i convocati di mister Diana non compaiono De Maio e Brzan, mentre tutti gli altri effettivi sono gli stessi della sfida con il Fiorenzuola

L'elenco dei convocati.

Portieri: Confente, Massolo, Siviero

Difensori: Costa, De Col, Golemic, Ierardi, Laezza, Lattanzio, Sandon, Valietti.

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Proia, Ronaldo, Rossi, Scarsella, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Ferrari, Pellegrini, Rolfini