LR Vicenza-Padova: gara rinviata

La gara Vicenza-Padova è stata rinviata a data da destinarsi. La prefettura ha deciso di non fare giocare la gara, in programma questa sera alle ore 20.30. Il tutto per la situazione meteo sulla provincia di Vicenza, ma anche per il pericolo tafferugli tra le due tifoserie, che porterebbe le forze dell'ordine a dover gestire due emergenze.

La prefettura ha valutato che l'allerta rossa non garantisce la piena sicurezza per svolgere l'incontro.

La gara potrebbe già essere recuperata domani sera, ma almeno per ora nessuna conferma è stata data. Il ritorno sarebbe previsto sabato sera a Padova.