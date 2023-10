LR Vicenza-Padova: da oggi attiva la prevendita; i costi dei biglietti e dove acquistarli

La società LR Vicenza ha comunicato che dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 23 ottobre, sarà attiva la prevendita per la gara LR Vicenza-Padova, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C Now, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, domenica 29 ottobre, alle ore 14:00.

Prezzi dei biglietti applicati per assistere alla partita, prevendita esclusa:

Tribuna Centrale intero: 40,00 €

Tribuna Centrale ridotto*: 35,00 €

Tribuna Centrale ridotto studente: 18,00 €

Distinti intero: 20,00 €

Distinti ridotto*: 16,00 €

Distinti ridotto studente: 12,00 €

Curva Sud intero: 15,00 €

Curva Sud ridotto*: 12,00 €

Curva Sud ridotto studente: 8,00 €

Under 10 anni: 5,00 € in ogni settore

Ridotto*: donne, over 60 (nati prima del 31/12/1963), militari e forze dell’ordine, portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%

Studente: nati dopo l’01/01/2005 o possessori di Vi University Card (tariffa applicabile solo ai botteghini)

Under 10: nati dopo l’01/01/2013

Settore Ospiti – Curva Nord (attualmente 600 posti disponibili, l’ulteriore aumento di capienza del settore verrà valutato nella riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, prevista nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre). Chiusura prevendita alle ore 19:00 di sabato 28 ottobre.

Curva Nord: 15,00 €

Curva Nord ridotto donne, over 60: 12,00 €

Curva Nord ridotto under 18: 8,00 €

PUNTI VENDITA:

Di seguito i punti vendita presenti nella provincia di Vicenza, aperti questa settimana:

• CCCB – STADIO MENTI:

– lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26, venerdì 27 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:30;

– domenica 29 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 14:00;

• LR STORE – STADIO MENTI:

– sabato 28 ottobre dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30;

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 15:00 di domenica 29 ottobre.

Il giorno gara non sarà possibile acquistare tagliandi alle biglietterie di via Natale del Grande.

I biglietti saranno però acquistabili online, presso il CCCB e nei punti vendita autorizzati, elencati di seguito.

PUNTI VENDITA:

Vicenza:

• Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

• Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6

Bassano del Grappa

• Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa

Thiene

• Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene