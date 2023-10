LR Vicenza-Padova: arbitra Mario Perri che ha vinto il premio Vincenzo Orlandini 2023

A dirigere il match tra L.R. Vicenza e Padova, in programma domenica 29 ottobre alle ore 14.00 allo stadio Romeo Menti, toccherà a Mario Perri di Roma 1. Il direttore di gara romano in questa stagione non ha mai diretto nel girone A della Serie C. Fino a questo momento ha diretto quattro incontri tutti in Serie C, uno del girone B e tre del girone C. Il direttore di gara ha già estratto 20 cartellini gialli, ma nessun rosso. Nella passata stagione Perri ha diretto 22 gare, tra cui una del Vicenza, il match interno perso contro il Sangiuliano (1-3), disputato il 25 febbraio 2023. L'arbitro romano nel campionato scorso ha diretto una volta anche il Padova, nella vittoria contro il Lecco (3-1), datata 23 aprile 2023.

PREMIO VINCENZO ORLANDINI 2023

Il 5 settembre 2023, Mario Perri, arbitro in forza alla Commissione Arbitri Nazionale Serie C, ha vinto Il prestigioso Premio “Vincenzo Orlandini 2023”. Appuntamento dedicato agli associati della Sezione di Roma 1 che si sono distinti per meriti associativi e tecnici nel corso delle ultime stagioni sportive.

Il direttore di gara per la gara LR Vicenza-Padova sarà assistito da Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Matteo Pressato di Latina. Il quarto ufficiale sarà, invece, Valerio Crezzini di Siena.