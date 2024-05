LR Vicenza-Padova: aperta la prevendita

La società biancorossa ha comunicato le modalità di prevendita dei tagliandi per assistere alla gara di andata dei quarti di finale playoff tra LR Vicenza e Padova, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, martedì 21 maggio, alle ore 20:30. La gara è organizzata dalla Lega Pro, pertanto la partita non è inclusa nell’abbonamento acquistato ad inizio stagione e gli abbonati dovranno procedere all’acquisto del tagliando per assistere alla gara.

Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla visione delle gare interne dei biancorossi nella stagione 2023/2024, sarà attivo il diritto di prelazione per il solo posto acquistato in sede di abbonamento ad un prezzo scontato rispetto alla vendita libera. Il diritto di prelazione è iniziato alle ore 16 di domenica 19 maggio e sarà attivo sino alle ore 15:00 di lunedì 20 maggio. La fase di vendita libera su tutti i restanti posti disponibili, inclusi quelli non riscattati dagli abbonati, sarà attiva dalle ore 16:00 di lunedì 20 maggio sino ad esaurimento posti.

Per quanto riguarda il settore ospiti – Curva Nord (capienza 1.200 posti) potranno comprare i tagliandi i residenti a Padova e provincia. Apertura prevendita dalle ore 16:00 di domenica 19 maggio e sino alle ore 19:00 di lunedì 20 maggio.

PRELAZIONE ABBONATI ALLA STAGIONE 2023/2024

Dalle ore 16:00 di domenica 19 maggio e sino alle ore 15:00 di lunedì 20 maggio presso:

• CASA VICENZA – STADIO MENTI:

– domenica 19 maggio dalle ore 16:00 alle ore 18:30

– lunedì 20 maggio dalle ore 09:30 alle ore 13:00

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 15:00 di lunedì 20 maggio

• ULTERIORI PUNTI VENDITA ESTERNI (orari di apertura a discrezione dei punti vendita):

Vicenza:

• Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

• Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6

Bassano del Grappa

• Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa

Thiene

• Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene

VENDITA LIBERA

Dalle ore 16:00 di lunedì 20 maggio sino ad esaurimento posti presso:

• CASA VICENZA/LR STORE – STADIO MENTI:

– lunedì 20 maggio dalle ore 16:00 alle ore 18:30

– martedì 21 maggio dalle ore 09:30 alle ore 13:00

• CCCB – STADIO MENTI:

– martedì 21 maggio dalle ore 17:00 alle ore 20:30

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 21:30 di martedì 21 maggio

• ULTERIORI PUNTI VENDITA ESTERNI (orari di apertura a discrezione dei punti vendita):

Per i prezzi cliccare su questo link.