LR Vicenza-Padova: ancora biglietti per il settore ospiti

LR Vicenza ha annunciato che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, riunitasi nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre, ha espresso parere favorevole rispetto all’aumento della capienza nel settore Curva Nord-Ospiti, con fissazione del limite di ingresso a 1.200 spettatori.

La società LR Vicenza ha comunicato quindi che, dalle ore 18:00 di giovedì 26 ottobre, sono stati messi in vendita ulteriori 600 biglietti per il Settore Ospiti-Curva Nord per la partita LR Vicenza-Padova (600 tagliandi già esauriti nella prima giornata di apertura della prevendita).

I biglietti, come comunicato in precedenza al link https://lrvicenza.net/lr-vicenza-padova-le-informazioni-sulla-prevendita-2/ saranno acquistabili nei punti vendita Ticketone e sul sito https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/49799/90600729/lr-vicenza-vs-padova-serie-c

Di seguito ricordiamo i prezzi:

Curva Nord: 15,00 €

Curva Nord ridotto donne, over 60: 12,00 €

Curva Nord ridotto under 18: 8,00 €