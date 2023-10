LR Vicenza-Padova: 1-0 per la squadra di Diana al termine del primo tempo

Il Vicenza chiude avanti la prima frazione di gara nella sfida con il Padova. Una gara abbastanza equilibrata, sbloccata dalla giocata vincente di Sandon. Stadio Menti quasi esaurito e colpo doppio delle grandi occasioni.

In cronaca. Dopo tre minuti primo squillo della gara: corner battuto da Ronaldo per il Vicenza e colpo di testa di Golemic centrale, para Donnarumma. Al 10' doppia occasione per il Padova, ma Confente si oppone bene ai colpi di testa di Varas e Delli Carri. Al 22' ancora l'estremo difensore del Vicenza si oppone bene alla conclusione di Fusi solo in area. Sette minuti dopo la squadra di Diana trova il gol: cross preciso di Della Morte e colpo di testa vincente di Sandon che batte Donnarumma. Al 31' Varas stacca di testa, ma Confente ancora una volta si oppone bene. Al 38' nel Padova fuori Belli per infortunio e dentro Granata. Sul finale ammonito per perdita di tempo Laezza. Termina la prima frazione di gara con il Vicenza avanti 1-0.