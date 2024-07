LR Vicenza: oggi comincia la nuova stagione

Serie C

Serie C Girone A

Nella mattinata odierna è previsto l’inizio della nuova stagione del Vicenza. I biancorossi svolgeranno i consueti esami e visite mediche per l’idoneità, presso il Centro Medico MET di Schio. Appuntamento poi dalle ore 17:00, allo stadio comunale di Caldogno, per il primo allenamento dei ragazzi di mister Vecchi.

Le sedute di allenamento continueranno, venerdì 19 e sabato 20, in doppia seduta alle ore 10:30 e alle ore 17:00 allo stadio di Caldogno, prima della partenza per il ritiro sull’Altopiano di Piné, in programma domenica 21 luglio.

Tutte le sedute di allenamento saranno a porte aperte e sarà una prima occasione per rivedere da vicino i biancorossi.