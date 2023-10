LR Vicenza: multa da parte del Giudice Sportivo, ma anche altri accertamenti in corso

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Vicenza con l'ammenda di 400 euro per alcuni fatti accaduti durante la gara con il Fiorenzuola.

Queste i motivi della multa:

- Per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Ospiti, all’80° minuto della gara, intonato un coro osceno e blasfemo ripetuto per sei volte;

-Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 96° minuto della gara, sul recinto di gioco, un bicchiere di plastica contenente liquido, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ACCERTAMENTI IN CORSO

Oltre alla sanzione per i fatti riguardanti i tifosi, il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa all’indebita presenza nel recinto di gioco di due persone non identificate ma riconducibili alla Società L.R. Vicenza ed alla permanenza di una delle due persone sulla panchina della Società nei minuti finali della gara, ha chiesto alla Procura Federale di:

- identificare, ove possibile, le predette persone;

- accertare se le stesse erano inserite in distinta.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti nel più breve tempo possibile.