LR Vicenza: mister Diana ha analizzato la gara di Trieste

Continua il momento non troppo felice del Vicenza, che dopo due sconfitte consecutive, ha rimediato solo un pari nella gara di Trieste. Al termine del match mister Aimo Diana ha analizzato l'incontro ed è apparso molto arrabbiato, soprattutto per come la squadra ha disputato il secondo tempo.

Le parole del tecnico biancorosso: “Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, non ottimo, buono, arrivavamo da due sconfitte e qualcosa ci siamo tirati. Avevamo bisogno di un atteggiamento positivo e credo che all’inizio lo abbiamo avuto. Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene, potevamo fare molto, molto meglio. In questo momento siamo un po’ questi qua, quindi bisogna prenderne atto, secondo me la squadra ha margini di miglioramento, ma soprattutto sotto il piano della personalità e devo essere bravo io a dare più personalità a questa squadra, perché contro una squadra che rimane in 10, per carità, si può anche subire qualche situazione di ripartenza, ma occorre essere più ficcanti. I giocatori che entrano in campo devono dare di più in incisività e dovevamo fare meglio, sicuramente meglio.

Non mi è piaciuto il secondo tempo, per nulla, sono molto arrabbiato, però ci sono, come ripeto, ampi margini di miglioramento. Teniamoci un buon primo tempo e qualche occasione che abbiamo fallito, purtroppo ne stiamo fallendo parecchie e andiamo avanti, perché il campionato è ancora molto lungo. Abbiamo sprecato un’occasione, non tanto per vincere, ma per dimostrare un po’ più di forza, perché ce l’abbiamo dentro, dobbiamo riuscire a tirarla fuori meglio e dobbiamo avere più personalità, senza dubbio".

Il tecnico del Vicenza ha parlato anche del cambio modulo durante la gara: "Ho provato ad andare a quattro, perché ho pensato che i terzini potessero spingere, ma devo dire che loro hanno avuto grande spirito di sacrificio e oltre a grande fisicità. Alla fine hanno pagato un pochettino negli ultimi 10 minuti e qualcosa ci hanno concesso, però, devo dire che noi abbiamo concesso un pochettino troppo. Secondo me, c’è mancata proprio un po’ di personalità, di personalità tecnica anche, in certe situazioni bisogna essere molto più tranquilli. Quando sei in superiorità numerica, bisogna avere grande pazienza, grande pazienza nel ricercare poi il fondo, mettere la palla dentro e quando sei dentro, devi essere più incisivo. Non posso essere soddisfatto di questo pareggio, assolutamente, non lo prendo come un grande pareggio in casa della Triestina, assolutamente no. Mi tengo un buon primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione interessante, ma siamo stati poco cinici. Non era facile, ma abbiamo sprecato un’occasione".