LR Vicenza: mister Diana è contento dello spirito che il gruppo ha messo in campo contro l'Arzignano

Mister Diana è contento per lo spirito messo in campo dal Vicenza nella trasferta di Arzignano, anche se ricorda che la vittoria non risolve nessun tipo di problema per quanto riguarda la classifica e il resto.

LE PAROLE DEL TECNICO BIANCOROSSO DOPO LA GARA

“Una vittoria di corsa, di gruppo, di fatica, ma le partite saranno tutte così. Non possiamo pensare di vincere le gare con facilità, è il nono anno che faccio la Serie C, anche lo scorso anno che vincevamo spesso, è stato faticoso. Vittoria di squadra perché stiamo vivendo un momento difficile tutti. Non abbiamo mollato, ho rischiato qualcosina, lo so, perché ho messo giocatori anche un po’ più tecnici, tipo Jimenez, togliendo qualcosa a centrocampo, rischiando un pochettino, ma ho bisogno di portare la squadra a vincere. Ho provato ad arrivarci con un po’ di tecnica, anche perché non abbiamo grandissima forza fisica offensiva, quindi dobbiamo arrivarci così. E' una vittoria che ci prendiamo, che ci dà un po’ di morale, ma che non risolve nessun tipo di problema per quanto riguarda la classifica e il resto. Però da un po’ di continuità alla prestazione col Padova e almeno abbiamo dato una gioia alla squadra, ma anche alla tifoseria e alla mia dirigenza che ci ha e mi ha supportato tanto in questi giorni.

Credo che abbiamo concesso molto meno rispetto ad altre partite che abbiamo visto. Mi dispiace, perché ci sono state delle ammonizioni che porteranno sicuramente a qualche squalifica, come Golemi?, ma abbiamo le risorse in casa per poter sopperire all’assenza. Mi auguro che i ragazzi, come tutti noi anche lo staff, acquisiamo tutti più fiducia nel futuro, perché non siamo dei brocchi, anzi siamo una buonissima squadra e dobbiamo ancora farlo vedere nella sua totalità, io l’unica cosa che dico, prometto che staremo sul pezzo maniacalmente per mantenere sempre questo tipo di atteggiamento, sempre questo tipo di prestazione fino all’ultimo secondo.

Infortuni? Sono più che altro di botte, si è fermato in rifinitura Proia, ma per fortuna non è una lesione, ma è solo una vecchia cicatrice. Valietti ci aveva avvertito che sentiva qualche fastidio, però nel riscaldamento aveva detto che si sentiva molto bene, anche questo magari noi dovremmo valutarlo meglio. Però non c’è un tema infortuni perché ne abbiamo veramente avuti pochi dall’inizio dell’anno, alcuni per traumi, come quello di Mario.

Cosa mi è piaciuto di più? Lo spirito, perché io sono vicino al campo, ho sentito in ogni momento la voglia di provare a vincere fino alla fine la partita, anche se a volte rischiavamo qualche ripartenza, però io l’ho giocata su questo aspetto e mi è andata bene".