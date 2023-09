Dagli spogliatoi di Vicenza - Lumezzane

Arnaldo FRANZINI – allenatore ospite: “Il gol del Vicenza è maturato in modo irregolare. Il fischio dell’arbitro per la ripresa del gioco dopo i cambi è arrivato quando la palla era già stata calciata verso l’area. Avrei preferito subire nell’occasione della traversa, comunque è andata così. Avremmo meritato il pari, specie se consideriamo l’occasionissima che abbiamo avuto sullo 0-0. Sono però soddisfatto della nostra prestazione. In fondo non è qui al Menti che era indispensabile prendere i punti per poterci salvare.”

Aimo DIANA: “Francamente non so niente del fischio di cui parlano. Siamo in una categoria in cui qualche errore ci può stare, con arbitri giovani e senza VAR. Abbiamo giocato con grande impegno, anche se non tutto è andato alla perfezione. Ma la musica è questa, l’ho già detto. Non si può pretendere il calcio champagne. Mi basta vedere i miei ragazzi compatti che non subiscono gol. Ho fatto i cambi perché avevo notato la squadra un po’ in calo e il Lumezzane che cominciava a crederci. Di lì in poi è andata meglio. La mia espulsione? E’ colpa del mio carattere, ho protestato troppo altre volte. Mi sa che potrà succedere ancora. Certi direttori di gara però quando vengono qui al cospetto del Menti e di 8.000 spettatori vogliono fare i fenomeni… Non mi stupisce di vedere al Virtus là in alto. Loro hanno un trend che dura da tempo, si conoscono bene e hanno un bravo allenatore. Non sono lì per caso…”