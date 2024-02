LR Vicenza: Luca Matteassi ha commentato il mercato invernale

Al termine del calciomercato invernale, in casa LR Vicenza, ha parlato il Direttore Sportivo Luca Matteassi.

LE SUE DICHIARAZIONI

“Siamo soddisfatti perché uno degli obiettivi che avevamo era quello di sfoltire la rosa, posto che quest’estate non eravamo riusciti a farlo. Abbiamo effettuato otto operazioni, sei in uscita e due in entrata. Siamo contenti perché riusciamo a dare la possibilità al nostro allenatore di lavorare in modo più semplice. Per quanto riguarda le operazioni in uscita c’è stata la risoluzione con De Maio, perché non rientrava più nel nostro progetto tecnico. C’è stato il trasferimento di Ierardi al Lecco, perché secondo me era arrivato il momento che lui cambiasse aria. Per quanto riguarda Valietti, come abbiamo sempre detto, a destra eravamo in tanti, lui aveva giocato poco e gli abbiamo dato la possibilità di andare ad esprimersi a Taranto. Abbiamo risolto il contratto con Pasini, che purtroppo era fermo da quest’estate e non si era allenato con la squadra. Per quanto riguarda Scarsella, non rientrava da diverso tempo nei nostri piani. A gennaio aveva avuto alcune opportunità, ma le ha rifiutate, si allenava da solo da diverse settimane e abbiamo deciso di procedere con la risoluzione. L’ultima operazione è stata Jimenez che dieci giorni fa è venuto a parlarmi perché voleva essere ceduto, in quanto non stava giocando con molta continuità e voleva giocare altrove.

Rispetto al mercato in entrata, abbiamo concluso due operazioni che avevamo già annunciato nei ruoli, in occasione dell’arrivo di mister Vecchi. Abbiamo preso Cuomo dal Sudtirol e Delle Monache che è un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che abbiamo in rosa. Siamo contenti perché abbiamo sfoltito la rosa ma allo stesso tempo abbiamo tenuto dei giocatori che volevamo tenere in rosa, rifiutando anche offerte importanti che sono giunte per loro.

Rolfini? Noi volevamo inserire un altro attaccante con caratteristiche diverse, in aggiunta a quelli che avevamo in rosa. Mentre Rolfini non è mai stato in uscita. Per noi è un giocatore importante e sono sicuro che farà molto bene. Nell’ultima partita è entrato bene, mi è piaciuto per l’atteggiamento e per come ha giocato. Poi il mercato di gennaio è un mercato strano e difficile, non era giusto privarsi di lui per prendere un altro attaccante che magari aveva giocato poco finora.

Se basterà questo mercato a dare una svolta al campionato? Non stiamo facendo benissimo ma siamo convinti di avere una buona squadra. Abbiamo fatto uscire sei giocatori ma di questi forse solo Ierardi giocava, mentre gli altri avevano un basso minutaggio e abbiamo preso due giocatori con caratteristiche diverse dai compagni di reparto.

Tronchin e Talarico con contratto in scadenza? Sono due ragazzi che vorremmo tenere, abbiamo fatto loro delle proposte, vedremo cosa succederà”.