LR Vicenza-Lecce: allo stadio Menti per il match testa-coda sarà il pienone

Ci sarà il pienone allo stadio Romeo Menti ddi Vicenza sabato pomeruggio quando alle ore 14 vi sarà il fischio d'inizio di LR Vicenza-Lecce. Un match testa-coda, con i biancorossi che per salvarsi debbono vincere a tutti i costi e un Leccce ad una manciata di punti dalla promozione certa in serie A.



Si annuncia massiccia la presenza dei tifosi: la società di casa ha applicato delle tariffe dei biglietti di ingresso di super favore per i possessori di LR Vicenza Card (sono circa 11mila gli aventi diritto). Per la Curva Sud basta un euro, per i distinti 3 euro e per la tribuna solo 5 euro!Giovedì 28 aprile in serata i biglietti staccati erano già 7000 di cui 2500 abbonamenti di fine campion: perché i posti sugli spalti del Menti a disposizione sono cpoco meno di 12mila ed è altamente probabile che si possa arrivare a 10mila tagliandi sabato 30 aprile 2022.