LR Vicenza: le informazioni riguardanti la card per seguire i playoff

La gare dei playoff di Serie C Now sono organizzate dalla Lega Pro, pertanto le partite casalinghe non sono incluse nell’abbonamento acquistato ad inizio stagione e gli abbonati biancorossi dovranno quindi procedere all’acquisto del tagliando anche per assistere alla gare casalinghe.

In occasione delle gare di playoff di Serie C Now disputate allo stadio Romeo Menti, la società LR Vicenza concederà agli abbonati all’intero campionato 2023/2024 (sono dunque esclusi gli abbonamenti per il solo girone di andata) il diritto di prelazione per il solo posto acquistato in sede di abbonamento. Tale diritto potrà essere esercitato anche dai possessori di L.R. Vicenza Card scadute nel corso dell’anno o dai possessori di abbonamento che hanno recentemente rinnovato la propria card.

Infine, data la concomitanza con l’Adunata Nazionale degli Alpini 2024, LR Store sarà aperto sabato 11 e domenica 12 maggio dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30, ma in tali giorni non sarà possibile sottoscrivere L.R. Vicenza Card.