LR Vicenza: la Sud esorta la società a riparare con il mercato di gennaio

«Gennaio è arrivato, come l'ora delle dimostrazioni pratiche. Buon anno!» E' l'augurio che i tifosi biancorossi della Curva Sud dello Stadio Romeo Menti di Vicenza hanno postato sulla pagina Facebook in riferimento alla foto che riporta lo striscione con scritto: «E adesso ... tocca a voi».

I supporter del LR Vicenza si riferiscono evidentemente all'intervento più volte chiesto, e anche promesso dalla società sportiva professionistica controllata dalla famiglia Rosso, rispetto al rafforzamento del roster della prima squadra. Tante le ipotesi di mercato e i rumors venuti a galla nelle ultime ore, ma i tifosi ci credono e pretendono che le promesse vengano mantenute.

La prima squadra del LR Vicenza allenata da Cristiaan Brocchi è ultima in classifica, ma deve recuperare 3 partite: potrebbe farlo già con degli innesti importanti in attacco a centrocampo e in difesa.



Il direttore sportivo Balzaretti è al lavoro da un mese per trovare le soluzioni giuste. Per un giocatore professionista però non è allettante passare ad un'altra compagine a metà campionato che si trovi in situazione difficile come il Vicenza. A meno che la società non intervenga con argomenti convinceti: ingaggi e premi.Per questo motivo i tifosi della Sud hanno ricordato al presidente Stefano Rosso e al patron Renzo tramite lo striscione che ci si attende un intervento importante.