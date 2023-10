LR Vicenza: la delusione di Cavion dopo il pari di Trieste

Serie C

Serie C Girone A

Il centrocampista del Vicenza Michele Cavion, dopo il pareggio di Trieste, è apparso rammaricato e deluso: “Onestamente c’è poco da parlare, siamo tutti rammaricati, perché questa era una ghiotta occasione e volevamo tutti sfruttarla. Siamo partiti molto bene, se fossimo riusciti a sbloccarla subito sarebbe cambiata totalmente la partita, abbiamo avuto un paio di occasioni proprio clamorose e purtroppo è proprio quello che ci manca al momento. Dobbiamo sicuramente lavorare molto, perché anche nelle scorse partite, se avessimo sbloccato prima la gara, poi si sarebbe messa in discesa. Parecchie occasioni molto importanti e non sfruttate. Abbiamo avuto tre-quattro palle dentro l’area piccola, occasioni importanti e siamo stati poco cinici, ancora una volta. Siamo rammaricati, perché si poteva sfruttare sicuramente meglio la superiorità. Sicuramente si può dare di più, quello sicuramente, il mister ha ragione, siamo tutti arrabbiati, perché si poteva fare qualcosa in più che ci è mancato.

Se analizziamo fino ad ora, sicuramente siamo al di sotto delle nostre potenzialità, questo dice il campo, perché comunque abbiamo creato, in queste ultime partite, una decina di palle goal clamorose e non siamo riusciti a sfruttarle. Ovvio che se poi fai goal, cambia totalmente la partita, ci siamo difesi bene, abbiamo rischiato pochissimo, però con un uomo in meno, si potevano sfruttare meglio le occasioni.

Momento no? Bisogna essere lucidi nell’analizzare, ad esempio a Vercelli abbiamo preso goal dopo un minuto e il piano gara è cambiato totalmente. Con il Renate, forse è stata sicuramente l’unica partita che abbiamo sbagliato, però anche lì abbiamo avuto delle occasioni clamorose. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però bisogna analizzarle a mente lucida.

Fiorenzuola? Si gioca già martedì, sicuramente andremo per prendere la posta in palio piena".