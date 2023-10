LR Vicenza: la Curva Nord dello stadio “Romeo Menti” tornerà a colorarsi di biancorosso

LR Vicenza ha comunicato che la Curva Nord dello stadio “Romeo Menti” tornerà a riempirsi di tifosi biancorossi in alcune gare selezionate del campionato Serie C Now 2023/2024, grazie alla fattiva collaborazione con il Comune di Vicenza e con le Autorità competenti.



La Curva Nord potrà ospitare attualmente sino a 600 spettatori e dd ogni diversa gara di campionato, disputata dai biancorossi, verranno invitati gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con sede a Vicenza. Questi potranno acquistare il biglietto per assistere alla partita, al prezzo promozionale di 1 euro. Nel corso della stagione saranno circa 8.000 i giovani coinvolti, insieme alle proprie famiglie. Tutto questo è svolto per promuovere i sani valori dello sport e per avvicinare i ragazzi e le ragazze ai colori biancorossi della propria Città.

Le prime scuole ad essere state invitate per assistere alla gara LR Vicenza-Renate, in programma domenica 15 ottobre 2023, alle ore 16:15 sono le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 1: “V. Da Feltre”, “A. Loschi” e “A. Arnaldi” e dell’Istituto Comprensivo 10: “C. Colombo”, “J. Cabianca” e “T.F. Fraccon”.

“La riapertura della curva Nord ai tifosi biancorossi è una notizia meravigliosa – dichiara il Sindaco Giacomo Possamai – Ed è ancora più bella alla luce della scelta del LR Vicenza di destinare la curva Nord ai ragazzi e alle ragazze delle nostre scuole: è il modo più bello per trasmettere la passione per i colori biancorossi ai più giovani”.

Queste, invece, le dichiaraizoni di Stefano Rosso, Presidente di L.R. Vicenza: “Siamo contenti di essere riusciti a riconsegnare ai nostri tifosi una parte dello stadio che storicamente li ha ospitati per anni, grazie all’aiuto di tutte le Istituzioni coinvolte. Inoltre, l’iniziativa rivolta alle scuole permetterà a tanti giovani di avvicinarsi al nostro mondo e vestire i colori biancorossi che ci rappresentano. È un’opportunità ulteriore per sostenere e spingere la nostra squadra che dovrà affrontare un campionato lungo e impegnativo”.