LR Vicenza: la Carrarese spegne il sogno di miglior terza

La Carrarese ha battuto 2-1 il Pontedera nell’ultima giornata della stagione regolare aggiudicandosi dunque il miglior piazzamento tra le terze della Serie C. Questo traguardo gli consentirà di essere considera “testa di serie” al secondo turno nazionale dei playoff. Il tutto ai danni del Vicenza, a cui non è bastata la vittoria in rimonta sul campo dell'Alessandria.

La squadra toscana ha chiuso la regular season a quota 73 punti, mentre la compagine di Vecchi si è fermata 71. Non è bastato dunque uno straordinario girone di ritorno ai biancorossi per prendersi il miglior terzo posto dei tre gironi. Il Vicenza nella seconda parte di stagione ha conquistato 42 punti e ottenuto 16 risultati utili consecutivi.