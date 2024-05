LR Vicenza: l'ex Bucchi ha indicato le sue favorite alla promozione

In vista dei play off ha parlato al Giornale di Vicenza e a Tuttomercatoweb Cristian Bucchi, ex attaccante biancorosso, che nel 1999-00 conquistò l'ultima promozione in Serie A del Lane. L'allenatore ha indicato le sue favorite alla vittoria finale e tra queste è apparsa anche la squadra di Vecchi. Oltre al Vicenza, l'ex attaccante, ha indicato Benevento, Catania, Perugia, Avellino e a sorpresa anche la Torres.

Le parole di Bucchi: "La Torres gioca il miglior calcio della Serie C, l’ho vista diverse volte”. Tra le mie favorite ci sono Benevento, Catania, Avellino e Perugia. Il Grifo ha esperienza ed è una squadra quadrata. Se saprà dosare le energie fisiche credo che potrà ambire a risultati interessanti. Il Vicenza è tra le candidate alla promozione. Stefano Vecchi lo conosco bene e ha saputo leggere con perfezione cosa non andava ed è intervenuto per migliorare il tutto. La rimonta è stata entusiasmante e il gruppo biancorosso potrà contare sul sostegno dei tifosi e questo potrebbe pesare".