LR Vicenza: l'11 agosto si comincia con la Coppa Italia

In attesa dell'inizio del campionato, la nuova stagione 2024-25 prende il via con le prime sfide della Coppa Italia. L'11 agosto la compagine di Vecchi affronta in trasferta il Legnago sul campo del Sandrini, nel primo turno della competizione. La gara ad eliminazione diretta è in programma alle ore 18. La squadra che prevale affronterà poi in trasferta la vincente della sfida Atalanta U23-Spal. Il gruppo biancorosso comincia la propria stagione con una sfida complicata, contro la vera sorpresa del campionato scorso.