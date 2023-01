Lr Vicenza, sarà la continuità a fare la differenza

Domani un Lane a ranghi completi o ci sono defezioni dell’ultima ora

“Oggi si è fermato Corradi per una distorsione alla caviglia e ci sono ancora dei problemi per Scarsella, che resta monitorato dal nostro staff sanitario. Gli altri tutti arruolabili.”

Che Vicenza si aspetta?

“L’ultimo risultato ci ha dato una bella spinta e conto che la squadra possa ritornare stabilmente ai livelli che ci hanno portati sin qui. Gli allenamenti fanno ben sperare. In tutte le partite ci sono cose buone cose meno buone e noi lavoriamo sulle cose che non sono andate a dovere in cerca di miglioramenti. Per la formazione ho molte scelte…”

Il mercato è in fase di chiusura. Quale concorrente secondo lei si è rinforzata di più?

“Forse vi stupirò, ma in realtà io non ho guardato molto a cosa facevano li altri. Ho avuto una franca chiacchierata con la dirigenza e abbiamo visto insieme dove eventualmente si può migliorare l’organico. Certo ci sono dei ruoli nei quali siamo più coperti e altri meno.”

I tifosi si chiedono dove giocherà Dalmonte, che è indubbiamente uno degli uomini chiave.

“Intanto avete visto che spostarlo semplicemente in avanti non è che l’ha fatto diventare un fenomeno. Il discorso è più complesso. E poi secondo me lui non ha fatto una brutta partita la scorsa settimana. Ha sbagliato troppi passaggi, è vero. Ma ha fatto un lavoro egregio in copertura e nelle ripartenze. Insomma, a me è piaciuto. Io i miei ragazzi li difendo sempre e guai a chi me li tocca!”

Quale sarà la chiave della gara?

“La chiave della gara sarà capire subito che tipo di partita si sta affrontando. Voglio vedere giocatori che se perdono palla intuiscono subito il pericolo e si precipitano a disinnescarlo e saranno importanti anche i confronti uno contro uno. Dobbiamo metterci in testa che di qui in poi bisogna sudarsi punto su punto. Ci sono tre o quattro squadre che si stanno imponendo, ma alla fine avrà la meglio che sarà stato migliore nella continuità di risultati.”

Ora il solito gioco che chiude le conferenze stampa. Ci dia il nome di un giocatore che sarà certamente in campo.

“Volete il nome? Vi accontento: Cavion.”