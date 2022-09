LR Vicenza-Juventus Next Gen rinviata al 12 ottobre 2022, i biancorossi sabato 24 settembre riposano

Serie C

Serie C Girone A

Sabato 24 settembre 2022 non si gioca LR Vicenza-Juventus Newt Gen. La Lega Pro comunica che il match è rinviato a mercoledì 12 ottobre 2022 ore 19 allo stadio Romeo Menti.

La decisione è stata presa a causa delle decimazione della squadra dei bianconeri per gli impegni nelle nazionali giovanili: mancherebbe all’appello un numero importante di giocatori. Il prossimo fine settimana 24 e 25 settembre infatti la serie A e B di calcio si prendono una pausa proprio per gli impegni delle nazionali di calcio.



Prossimo impegno per il LR Vicenza di mister Baldinialle 17 e 30.Due giorni dopo, ovveroi biancorossi ospitano in casa la, mentrearriva a Vicenza la