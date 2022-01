LR Vicenza: in serata manca il permesso dell'Aulss per la trasferta a Lecce

L'aereo è prenotato per domattina 13 gennaio, ma il permesso dell'Aulss 8 Berica per lo spostamento di regione per il LR Vicenza a 24 ore dalla partita non c'è ancora. Domani sera alle 20 e 30 si dovrebbe giocare il recupero della 18esima giornata di campionato a Lecce per i biancorossi di mister Cristian Brocchi.

LA NORMA CHE POTREBBE IMPEDIRE LA TRASFERTA PER IL VICENZA

In realtà a causa delle ultime segnalazioni di positività al covid (che portano i giocatori in isolamento a 11 e ai componenti dello staff a 5) è molto probabile che l'azienda sanitaria vicentina obblighi alla quarantena quanti sono stati in contatto negli allenamenti e negli spogliatoi con i (nuovi) positivi. Per i non contagiati significa almeno 5 giorni di isolamento (secondo le normative della Regione del Veneto).

Quindi dalla "convivenza" con i positivi di lunedì si arriverebbe ad una mini quarantena che dovrebbe durare almeno fino a sabato (il primo giorno di "vicinanza" non si conta).

Ad ora (ore 20 e 45 di mercoledì 12 gennaio) giovedì sera 13 gennaio 2022 Lecce-Vicenza si gioca comunque: il volo charter è prenotato ...

NON CI SONO ANCORA I CONVOCATI DI MISTER BROCCHI

Stranamente però la società di largo Paolo Rossi 9 non ha ancora reso noto l'elenco dei giocatori convocati dall'allenatore che di solito viene reso pubblico 24 ore prima.

IL PROBABILE RICORSO AL TAR DELLA LEGA DI B

Domattina si conoscerà la decisione dell'Aulss vicentina. Nel caso di un diniego al permesso di trasferta, il LR Vicenza dovrà subito comunicare la decisione alla Lega di Serie B alla quale spetta la decisione dell'eventuale ulteriore rinvio del match. Ma la Lega potrebbe anche ricorrere al TAR come ha già fatto la Lega di Serie A la scorsa settimana ottenendo la possibilità di disputare la partita.