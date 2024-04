LR Vicenza: il settore giovanile ottiene un poker di vittorie

Le squadre del settore giovanile del Vicenza, nel weekend scorso, hanno ottenuto un poker di vittorie. La Primavera ha battuto in trasferta la Reggiana per 2-0 grazie alla doppietta di Romio. L'Under 17 ha avuto la meglio del Trento 5-1 con le doppiette di Conzato e Tirapelle e la rete di Gashi. L'Under 16 ha sconfitto 3-1 il Lumezzane con gol di Bolzon, Signori e Carron, mentre l'Under 15 ha battuto il Trento 1-0 con la rete decisiva di Marin dopo un'azione corale in ripartenza della squadra.

Un weekend davvero positivo per i colori biancorossi anche grazie alla vittoria della prima squadra.