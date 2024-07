LR Vicenza: il primo acquisto è in attacco

La società LR Vicenza ha acquisito dalla Virtus Entella, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Zamparo. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2026. E' il primo movimento di mercato dei biancorossi in vista della nuova stagione.

Zamparo, attaccante classe ’94 di Latisana, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Virtus Entella con la quale ha siglato 16 reti, tra campionato e coppa, prima di trasferirsi a gennaio al Padova. Nella stagione 2021/2022 è stato capocannoniere del Girone B della Serie C, grazie ai 18 goal siglati con la Reggiana. Con la maglia granata ha ottenuto la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 e ha messo a segno in totale 50 reti in 111 partite tra Serie D, Serie C e Serie B. In precedenza, ha vestito le maglie di Rimini, Cuneo, Borgosesia, Varesina, Feralpisalò e Triestina.