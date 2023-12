LR Vicenza: il nuovo direttore generale potrebbe essere Seeber

Serie C

Serie C Girone A

Come già ricordato, al termine della gara contro il Trento, Rinaldo Sagramola si è presentato in sala stampa per comunicare le proprie dimissioni dal ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club. Nelle ultime ore pare che la società veneta sia molto vicina a Werner Seeber, che a fine maggio 2022, ha lasciato in anticipo l'incarico di dg del Trento, che era fissato al 30 giugno 2023.

Seeber, dopo una lunga carriera da calciatore, dal 1998 opera in ambito professionistico come Direttore Generale e Direttore Sportivo. Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di DS proprio a Vicenza, dopo sei stagioni a Bassano, sempre con la famiglia Rosso. La sua esperienza, però, in una realtà completamente diversa, è durata solo un anno.

Ora potrebbe esserci, dunque, un ritorno, ma per la conferma bisognerà aspettare nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la panchina sono molti i nomi che stanno circolando in queste ore, dopo l'esonero di Diana. Ricordiamo che oltre al mister sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche l’allenatore in Seconda Alessio Baresi, il preparatore atletico Esteban Anitua, il collaboratore tecnico Giampaolo Saurini e il Match Analyst Alessandro Belleri.

Stando alle ultime notizie Stefano Vecchi è un nome che piace molto, ma per arrivare sulla panchina del Vicenza dovrebbe trattare la risoluzione con la sua ex squadra, che a quando pare è già avvenuta in serata. Potrebbe essere un segnale importante. La soluzione interna, invece, potrebbe essere quella di Luca Rigoni, che domani allenerà comunque la squadra.