LR Vicenza: il Giudice Sportivo ferma un calciatore biancorosso

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Febbraio 2024 ha fermato per un turno il capitano del Vicenza Golemic, che ha ricevuto il suo decimo cartellino giallo. Il difensore, dunque, non sarà in campo contro il Renate, nel match di domani.

Oltre alla squalifica del capitano biancorosso, sono arrivati anche i cartellini gialli per Marco Onesti (primo), Franco Ferrari (settimo), Ronaldo (sesto), Confente (terzo) e Delle Monache (primo).