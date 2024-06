LR Vicenza: il Ds Matteassi ribadisce che non ha ricevuto offerte per Confente

Serie C

Serie C Girone A

Il direttore sportivo del Vicenza Luca Matteassi è intervenuto nella trasmissione di TMW dove ha parlato anche di mercato. Il Ds ha ribadito che l'estremo difensore Alessandro Confente è sotto contratto e che non è arrivata nessuna offerta per lui, smentendo anche le voci che davano il portiere biancorosso come partente.

Le parole di Matteassi: "Finché nessuno mi chiama il giocatore è sotto contratto".