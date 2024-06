LR Vicenza: il brutto infortunio di Ferrari ha chiuso una domenica nera

Nel corso della finale di ritorno dei playoff di Serie C contro la Carrarese, Franco Ferrari ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con rottura del legamento crociato anteriore. L'attaccante biancorosso dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico, con tempi e modalità che verranno definiti successivamente. E' finita nel peggior modo possibile la domenica, che poteva essere di festa, per il Vicenza. Oltre alla sconfitta contro la Carrarese, che è costata la promozione in Serie B, la squadra ha perso anche il suo bomber. La stessa sorte qualche giorno prima era capitata a Ronaldo. Un finale di stagione davvero sfortunato per i colori biancorossi.