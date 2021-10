LR Vicenza: i tifosi se ne vanno al quinto gol della Ternana, 5-0

Un LR Vicenza pimpante nel primo tempo grazie soprattutto al giovane Ranocchia che va vicino al gol in un paio di occasioni: al 12' su assist di Di pardo dalla destra il suo tiro viene murato dal portiere di casa, e al 20' prende in pieno un palo a estremo difensore battuto.

Al 30' del primo tempo arriva il gol della Ternana: sinistro angolato di Palumbo dal limite dell'area, Grandi non ci arriva e la palla si insacca sulla sua sinistra.

Al 37' Cappelletti ha problemi fisici e chiede di essere sostituito e al suo posto entra Bruscagin.

al 40' il raddoppio dei padroni di casa: Pertipilo in rete su assist di Martella. E' il 2-0.

Nella ripresa entrano Zonta e Giacomelli al posto di Taugourdeau e Proia e per la Ternana entra Boben per Sorensen.

Al 7' un'occasione per i biancorossi per accorciare le distanze: Giacomelli la mette in mezzo ma Dalmonte non colpisce bene di testa.

Tre minuti dopo la Ternata sigla la terza rete: Donnarumma da solo davanti a Grandi non si fa ipnotizzare e batte a rete. Il tiro in porta però conclude un'azione in cui vi sarebbe stato un fallo di Faletti su Brosco e il gioco si doveva fermare. Veemente la protesta verso l'arbitro di Giacomelli che viene espulso e Crecco ammonito.

I padroni di casa realizzano due cambi al 16' e al 20' vanno di nuovo in rete con una difesa e un centrocampo del Vicenza rimasto in 10 che non tiene più.Segna di testa Partipilo (per lui doppietta) su cross del neo-entrato Capone.

Vicenza sempre più in difficoltà.

Da segnalare un colpo di testa di Brosco a fil di palo al 27' del secondo tempo, e un minuto dopo il quinto gol della Ternana con Donnarumma su cross di Martella. Al 33' Di Pardo realizza un bel tiro dalla distanza parato dal portiere delle Fere Innarilli.

Vicenza steso dalla "manita" della Ternana. Ottava sconfitta su nove partite in campionato e seconda pesante sconfitta per il tecnico Brocchi: la sua panchina ora scotta!



TABELLINO - TERNANA-LR VICENZA, 5-0 (2-0)

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Sorensen (1' st Boben), Capuano, Martella; Palumbo, Proietti (16' st Agazzi); Partipilo (29 Salzano), Falletti, Furlan (16′ Capone); Donnarumma. In panchina: Krapikas, Defendi, Celli, Kontek, Boben, Mazza, Agazzi, Paghera, Capone, Mazzocchi, Pettinari, Peralta. Allenatore: Lucarelli

LR VICENZA (3-4-1-2): Grandi; Brosco, Pasini, Cappelletti (37' pt Bruscagin), Di Pardo, Taugourdeau (1' st Zonta), Ranocchia, Crecco; Proia (1' st Giacomelli); Meggiorini (29' Longo), Dalmonte (29' Calderoni). In panchina: Pizzignacco, Confente, Bruscagin, Ierardi, Padella, Sandon, Calderoni, Pontisso, Giacomelli, Longo, Mancini. Allenatore Cristian Brocchi

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo.

ASSISTENTI: Tegoni di Milano e Fontemurato di Roma 2.

QUARTO UOMO: Cascone di Nocera Inferiore.



: 30' pt Palumbo; 40' pt e 21' st Partipilo; 11' st e 28' st Donnarumma, tutti della Ternana.: espulso Giacomelli al 13' st; ammoniti: Sorensen (T), Proia e Ranocchia (V), Partipilo (T), Zonta e Brosco (V).