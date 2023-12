LR Vicenza: i primi convocati di Stefano Vecchi

Nella giornata di giovedì 21 dicembre, Stefano Vecchi, nuovo tecnico del Vicenza, ha tenuto il secondo allenamento con la squadra. Al termine della seduta ha annunciato per la prima volta i convocati per la gara interna contro l'Alessandria, in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20.45. Ancora assenti Scarsella e Rolfini e chiamata per il portiere Brzan.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Brzan, Confente, Massolo, Siviero

Difensori: Costa, De Col, De Maio, Fantoni, Golemic, Ierardi, Laezza, Lattanzio, Sandon, Valietti

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Proia, Ronaldo, Rossi, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Ferrari, Pellegrini