LR Vicenza: i convocati per la trasferta di Trieste

Per la trasferta sul campo della Triestina Calcio, gara in programma venerdì alle ore 20.45, mister Diana ha convocato 24 calciatori. Il tecnico biancorosso dovrà fare a meno dello squalificato Ierardi, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il Vicenza dovrà cercare di tornare al successo dopo due stop consecutivi.

Ecco l'elenco completo dei convocati.

Portieri: Confente, Massolo, Siviero

Difensori: Costa, De Col, De Maio, Golemic, Laezza, Lattanzio, Sandon, Valietti

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Proia, Ronaldo, Rossi, Scarsella, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Ferrari, Pellegrini, Rolfini